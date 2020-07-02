"Это позиция, которую заняли люди". В Кремле оценили ситуацию с голосованием в НАО

Результаты голосования по поправкам в Ненецком автономном округе могут объясняться различными факторами, в том числе темой объединения региона с Архангельской областью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на фоне общих итогов голосования число отдавших голоса "против" незначительное, однако это тоже позиция и люди имеют на неё право.

— Но также очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат, — добавил он.