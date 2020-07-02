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"Это позиция, которую заняли люди". В Кремле оценили ситуацию с голосованием в НАО

Ранее стало известно, что более половины жителей региона проголосовали против поправок.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Результаты голосования по поправкам в Ненецком автономном округе могут объясняться различными факторами, в том числе темой объединения региона с Архангельской областью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на фоне общих итогов голосования число отдавших голоса "против" незначительное, однако это тоже позиция и люди имеют на неё право.

Но также очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат, — добавил он.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦИК, более 50% избирателей в Ненецком автономном округе проголосовали против поправок к конституции.

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