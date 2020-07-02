"Мерседес" хоккеиста Анисина снёс столб линии электропередачи. Водитель скрылся

В посёлке Козлово Тверской области автомобиль "Мерседес", принадлежащий семье хоккеиста Михаила Анисина, снёс столб линии электропередачи. Разбитую машину обнаружили местные жители вечером 30 июня, водитель автомобиля покинул место инцидента. Об этом Лайфу сообщил источник.

Родители спортсмена говорят, что на этом авто обычно ездит сам Анисин, но, кто был за рулём в момент аварии, непонятно — этого никто не видел. Местные жители не исключают, что в день ДТП нападающий мог водить машину в состоянии алкогольного опьянения, так как его видели покупающим спиртное и в принципе частенько замечали пьяным на местных "вечеринках".

Жители Козлово подали заявление в правоохранительные органы, так как пытаются разобраться в произошедшем — им хочется справедливости. По словам близких спортсмена, он уехал в Москву. По факту случившегося начата проверка.