Соседка — о семье маленькой девочки, которой пробили голову бутылкой в Красногорске: Спокойные, доброжелательные

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Пострадавшая в результате трагического инцидента в Красногорске четырёхлетняя девочка росла в интеллигентной доброжелательной многодетной семье. Об этом Лайфу рассказала соседка Мария.

— Семья очень хорошая, очень воспитанные дети... Там девочки взрослые, 11–12 лет, сын и самая маленькая — вот эта, четвёртая... Очень культурные люди, — отметила она.

По её словам, когда всё произошло, ребёнок упал и почти всё время был без сознания. Женщина призналась, что её очень удивила реакция врача, приехавшего на место происшествия. Ощупав маленького пациента, медик задался вопросом, что теперь делать, и после заминки решил всё-таки увезти малышку в больницу. Что же касается злоумышленников, сначала в сбросе пакета с мусором обвинили одну из соседок, затем её сына. Теперь прорабатывается версия о компании подростков.

Член совета дома Сергей Терентьев в беседе с Лайфом уточнил, что, по предварительной версии, пакет сбросили школьники, которые пришли к другу поиграть. Личности подростков устанавливаются. Собеседник Лайфа отметил, что буквально десять дней назад, 19 июня, похожий инцидент произошёл в соседнем доме: там дети выбрасывали из окна игрушки, некоторые из них попали в машины. Инцидент засняли на видео прохожие. Возможно, в обоих случаях проказничали одни и те же подростки.