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Возбуждено дело после падения из окна бутылки на голову четырёхлетней девочке

Ребёнок находится в больнице после операции.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после инцидента в Красногорске, где бутылка из выброшенного из окна мусорного пакета пробила голову четырёхлетней девочке. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По предварительной информации, пакет с мусором, стоявший на общем балконе в подъезде, сбросил несовершеннолетний. Он находился в компании двух сверстников.

Пакет с тарой упал на голову проходящей по тротуару вместе с родителями девочке, — уточнили в ведомстве.

Осмотр места происшествия провели следователи и криминалисты, они изъяли осколки бутылки и иные вещдоки.

Девочка с пробитой головой была госпитализирована, её прооперировали, после хирургического вмешательства ребёнок дышит самостоятельно.

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