Возбуждено дело после падения из окна бутылки на голову четырёхлетней девочке

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после инцидента в Красногорске, где бутылка из выброшенного из окна мусорного пакета пробила голову четырёхлетней девочке. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По предварительной информации, пакет с мусором, стоявший на общем балконе в подъезде, сбросил несовершеннолетний. Он находился в компании двух сверстников.

— Пакет с тарой упал на голову проходящей по тротуару вместе с родителями девочке, — уточнили в ведомстве.

Осмотр места происшествия провели следователи и криминалисты, они изъяли осколки бутылки и иные вещдоки.