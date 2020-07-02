New York Times назвала посредника в "сговоре" России и "Талибана"

Газета The New York Times рассказала, кто был посредником в якобы имеющем место сговоре России с террористической группировкой "Талибан"*. По версии издания, им стал контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Источники среди официальных лиц в Вашингтоне и Кабуле рассказали, что Азизи имел отношение к некоему строительному проекту коалиции, возглавляемой США . В какой-то момент он отправился работать в РФ. После этого, утверждает издание, Азизи передавал деньги от российской военной разведки боевикам, связанным с "Талибаном".

В материале указывается, что около полугода назад сотрудники разведки Афганистана обыскали офисы нескольких бизнесменов в Кабуле и Кундузе. Спецслужбы считали, что они связаны со "схемой вознаграждения". При этом, по словам замглавы совета Кундуза Сафиуллы Амири, целью операции была именно проверка деятельности Азизи, однако к моменту рейда он скрылся.

Впрочем, как пишет газета The Washington Post, президент США Дональд Трамп не уверен, что ему нужно что-то предпринять в связи с подобными обвинениями в адрес Москвы. Лидер Белого дома полагает, что информация о готовности России выплачивать вознаграждения талибам не соответствует действительности.

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на источники из разведки опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств издание не предоставило. МИД РФ назвал публикацию фейком, а Трамп объявил авторов материала "лживыми журналистами". В Белом доме усомнились в правдивости публикации.