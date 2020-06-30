Песков назвал чушью собачьей информацию о сговоре России и талибов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нелепыми рассуждения о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам террористического движения "Талибан"* вознаграждение за убийства американских военнослужащих в Афганистане.

Песков отметил, что подобную информацию распространять "просто нелепо".

— Вы знаете, может, я буду немного груб, но это на 100% чушь собачья. Это недипломатично, но это чушь собачья. Только и всего, — отметил Песков в интервью NBC.

На вопрос журналиста о том, считала бы российская сторона подобные действия "актом агрессии", если бы предприняла их, пресс-секретарь ответил, что не может представить, что "такая ситуация вообще возможна".

Он уточнил, что не имеет информации о консультациях военных США и РФ по этому вопросу. Песков напомнил, что военнослужащие пользуются собственной системой для поддержания контактов и передают информацию в закрытом виде.

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники из разведки опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств издание не предоставило. МИД РФ назвал публикацию фейком, а Трамп объявил авторов материала "лживыми журналистами". В Белом доме усомнились в правдивости публикации.