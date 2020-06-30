"Глупая Меркель и дура Мэй". СМИ сообщили, что Трамп унижал европейских коллег во время переговоров

Президент США Дональд Трамп оскорблял и унижал канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в ходе засекреченных телефонных переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По данным одного из них, в разговоре с Меркель Трамп называл её глупой, обвиняя в том, что она находится под влиянием России. В Берлине даже приняли меры, чтобы содержание бесед не попало в СМИ, подтвердил неназванный немецкий чиновник. Он назвал поведение американского лидера очень агрессивным и добавил, что из-за этого количество людей, участвовавших в мониторинге звонков канцлера, сократилось.

В разговорах с Терезой Мэй Трамп и вовсе не стеснялся в выражениях. Он называл её дурой и бесхребетной из-за её отношения к Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам.

Кроме того, как утверждают источники, Трамп не боялся оскорблять и других политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, а также премьер-министра Канады и Австралии Джастина Трюдо и Скотта Морринсона соответственно.

Однако дерзить более сильным лидерам Трамп не мог. Отмечается, что в переговорах его "переигрывали" президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган. После этого некоторые чиновники США даже убедились, что Трамп представляет угрозу для национальной безопасности. Многие сотрудники Белого дома посчитали, что президент "бредил" в отношениях с иностранными коллегами.