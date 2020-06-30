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Почти половина россиян выступили за внедрение технологий 5G

Против возведения вышек высказались 9% опрошенных.

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Фото © Pixabay

Почти половина россиян выступает за внедрение технологий связи 5G. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании "Delta Системы безопасности".

48% проголосовавших в пользу высокоскоростного интернета также считают, что подобные технологии помогут развить беспилотный транспорт, телемедицину и многие другие сферы.

28% опрошенных не против внедрения технологий, однако хотят установки вышек в отдалении от своего дома.

Против же нововведений свой голос отдали 9% респондентов. Кроме того, 14% воздержались от ответа, посчитав, что на данном этапе рано делать какие-либо выводы.

В опросе принимало участие более 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее Лайф сообщал, что в Сети появились объявления о продаже крема от 5G.

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