Почти половина россиян выступили за внедрение технологий 5G

Почти половина россиян выступает за внедрение технологий связи 5G. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании "Delta Системы безопасности".

48% проголосовавших в пользу высокоскоростного интернета также считают, что подобные технологии помогут развить беспилотный транспорт, телемедицину и многие другие сферы.

28% опрошенных не против внедрения технологий, однако хотят установки вышек в отдалении от своего дома.

Против же нововведений свой голос отдали 9% респондентов. Кроме того, 14% воздержались от ответа, посчитав, что на данном этапе рано делать какие-либо выводы.

В опросе принимало участие более 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет.