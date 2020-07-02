Доктор Комаровский развенчал миф о полезности черники для зрения

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что улучшить зрение с помощью черники почти невозможно. Своим мнением он поделился с подписчиками в "Инстаграме".

— В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, — это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение, — заметил специалист.

Врач подчеркнул, что на зрении положительно сказываются крепкий сон, любовь и полезная еда. Что же касается ягод черники — вреда от них не будет.