В Казахстане ужесточат карантин по коронавирусу с 5 июля

С 5 июля в Казахстане ужесточается карантин по коронавирусу на 14 дней. Приостанавливается пассажирское автобусное сообщение между регионами, ограничивается перемещение людей по улицам и паркам — не более трёх человек. Об этом сообщается на сайте премьер-министра страны.

Также с 5 июля в республике вводится запрет на проведение спортивных и любых других массовых мероприятий, ограничивается перемещение людей старше 65 лет. Свою работу временно прекращают салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры, музеи, кинотеатры и другие развлекательные учреждения. Работа в дистанционном формате сохраняется примерно для 80% сотрудников госорганов и других организаций.

Отмечается, что в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране ограничения могут продлить или ужесточить.