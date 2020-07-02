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В Казахстане ужесточат карантин по коронавирусу с 5 июля

В республике приостановят работу салоны красоты и фитнес-центры, а также будет ограничено перемещение людей по улицам.

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Фото © ТАСС / Xinhua via ZUMA

С 5 июля в Казахстане ужесточается карантин по коронавирусу на 14 дней. Приостанавливается пассажирское автобусное сообщение между регионами, ограничивается перемещение людей по улицам и паркам — не более трёх человек. Об этом сообщается на сайте премьер-министра страны.

Также с 5 июля в республике вводится запрет на проведение спортивных и любых других массовых мероприятий, ограничивается перемещение людей старше 65 лет. Свою работу временно прекращают салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры, музеи, кинотеатры и другие развлекательные учреждения. Работа в дистанционном формате сохраняется примерно для 80% сотрудников госорганов и других организаций.

Отмечается, что в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране ограничения могут продлить или ужесточить.

Всего в Казахстане с начала эпидемии зафиксировано более 42 500 случаев заражения коронавирусом, сообщает Tengrinews.kz. Выздоровело 14 059 пациентов, на сегодняшний день в стране борются с заболеванием более 25 тысяч человек.

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