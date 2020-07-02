"Одинокий Рейнджер". Трамп заявил, что в маске похож на персонажа вестернов

Президент США Дональд Трамп заявил, что превращается в персонажа вестернов, когда надевает маску на лицо.

— Я надевал маску, мне даже, в принципе, понравилось, как я выглядел, — приводит слова главы Штатов Fox Business.

Американский лидер уточнил, что в чёрной маске был похож на Одинокого Рейнджера.

Трамп также добавил, что полностью поддерживает ношение масок в разгар эпидемии коронавируса и считает их хорошей вещью.

Стоит отметить, что Одинокий Рейнджер в американских фильмах о Диком Западе носил чёрную маску, которая закрывала верхнюю часть его лица, оставляя открытыми рот и нос.