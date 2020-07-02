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"Одинокий Рейнджер". Трамп заявил, что в маске похож на персонажа вестернов

При этом у героя фильмов маска закрывала лишь верхнюю часть лица.

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Коллаж © LIFE. © "Кинопоиск" / © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что превращается в персонажа вестернов, когда надевает маску на лицо.

Я надевал маску, мне даже, в принципе, понравилось, как я выглядел, — приводит слова главы Штатов Fox Business.

Американский лидер уточнил, что в чёрной маске был похож на Одинокого Рейнджера.

Трамп также добавил, что полностью поддерживает ношение масок в разгар эпидемии коронавируса и считает их хорошей вещью.

Стоит отметить, что Одинокий Рейнджер в американских фильмах о Диком Западе носил чёрную маску, которая закрывала верхнюю часть его лица, оставляя открытыми рот и нос.

Ранее Трамп предложил назвать новый коронавирус "Кунг-флю".

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