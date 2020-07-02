Более 1,4 тысячи вылечившихся от коронавируса москвичей стали донорами плазмы

В Москве больше 1,4 тысячи человек, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы с антителами к инфекции. Об этом рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.

— В столице 1451 человек после перенесённого заболевания сдал плазму, более 160 доноров приходили снова и сдавали во второй, третий и даже в четвёртый раз, — заявила заместитель мэра по вопросам социального развития.

Ракова пояснила, что плазму с антителами к CoViD-19 используют как дополнительную терапию для пациентов, находящихся в среднетяжёлом и тяжёлом состоянии. Потенциальные доноры сдают анализ на количество антител и проходят медицинское обследование.

Донорам плазмы с антителами установлены стимулирующие выплаты. Они получают 5000 рублей за 600 мл плазмы.