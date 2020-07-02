Обязательная маркировка лекарств. На что обращать внимание в аптеках

Теперь производители должны наносить на все упаковки товара, на первичную и вторичную, если она есть, новое обозначение. Проверить маркировку можно через специальное приложение "Честный знак". Оно устанавливается на смартфоне и поможет узнать, за какой товар покупатель отдает свои деньги: настоящий или контрафактный. Если вдруг лекарство без маркировки, но оно произведено до 1 июля, все в порядке! Такие медицинские препараты могут продаваться без спецзнаков до истечения срока годности.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов разъяснил, что сама маркировка - это небольшое черно-белое изображение в виде кьюар кода, который будет стоять на упаковке лекарства.

Как уже было сказано, информацию о товаре можно будет узнать с помощью специальных программных ресурсов, которые операторы системы маркировки должны представить.

- Это верхушка айсберга и основное предназначение системы маркировки направлено не на потребителей, а на участников фарм-рынка, профессионалов в обороте лекарственных препаратов, - говорит эксперт. - По большому счету система маркировки никакого отношения к проблеме подделок не имеет.

Николай Беспалов объяснил, что в основном речь идет о контроле за так называемыми переливами, когда товар отгружается большими партиями в розницу под определенную акцию в аптеке. После чего продукт не совсем законно поступает в обращение. Аптечные сети проводят этот товар так, как будто он продан потребителям, но на самом деле он поступает обратно на оптовый рынок и по сути перепродается. На этом инструменте, который еще называют переливы или псевдо опт, аптечные сети зарабатывают дополнительную маржу.

- Это очень не нравилось поставщикам и производителям, и система маркировки хороший способ борьбы с таким явлением, - рассказал эксперт фармацевтического рынка. - Второй пункт - это борьба с обычным воровством. В основном это касается системы госзакупок, когда препарат, купленный больницей за госденьги, крадется, по бумагам оформляется как будто его получил некий пациент. Этот препарат перепродается, в том числе он может быть продан через ряд подставных структур какому-то третьему ЛПУ, и опять попадает в оборот. Это приводит к серьезным перерасходам бюджетных средств, и с такой проблемой тоже нужно бороться.

Новые цены

Цены будут расти, уверенно заявляет Николай Беспалов. Эксперт подтверждает свои слова тем, что маркировка не бесплатна, производители и система товародвижения несут серьезные расходы на всех этапах внедрения этой системы. Расходы идут и на установку оборудования, и на наладку программного обеспечения, и на обучение специалистов. Все эти статьи закладываются в стоимость лекарств.