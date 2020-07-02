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В ВОЗ сообщили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса

Гендиректор организации отметил, что мировое сообщество нуждается в сотрудничестве.

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Фото © Pixabay

Во всём мире разрабатывается 141 вакцина от коронавирусной инфекции, некоторые учёные могут достичь успеха уже в течение нескольких ближайших месяцев. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это, — цитирует Гебреисуса The Washington Post.

Отмечается, что разработка препаратов началась сразу после появления в Сети информации о вирусе.

По мнению гендиректора, мир остаётся очень незащищённым перед будущими угрозами в сфере здравоохранения, международное сообщество должно сотрудничать для выхода из этого кризиса. Гебреисус уточнил, что США, объявившие о прекращении сотрудничества с ВОЗ, с момента создания организации были её важнейшим партнёром.

Ранее сообщалось, что Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину и препараты от коронавируса.

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