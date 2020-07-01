100 тысяч заболевших в день. Почему США не могут победить пандемию коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса в США может вскоре превысить 100 тысяч в сутки. Об этом предупредил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. Выступая в сенате, врач сказал, что сейчас в США ежедневно обнаруживается более 40 тысяч заболевших. По его словам, если не принять дополнительных мер, это число может вырасти до шестизначных цифр. Фаучи заявил, что власти “совершенно не контролируют ситуацию и движутся по неверному пути”.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что проблема с пандемией в США действительно имеется. В отличие от Европы или России США не могут выйти на спад или хотя бы плато, прежде всего, из-за массовых гражданских протестов, которые сейчас охватили Америку.

— Ситуация в США печальна, однако смотреть надо не на общее количество заражённых, а на то, сколько их есть на данный момент. Сегодня их насчитывается около 1,46 миллиона человек, и каждый день их количество увеличивается на 20–30 тысяч. Так продолжается последнюю неделю. Разумеется, это огромная проблема, и вызвана она в том числе и тем, что по всей стране идёт массовая имитация гражданских протестов, так что ни о каком карантине речь идти не может. Это обстоятельство усугубляет откровенно плохая медицинская служба, когда лечение от коронавируса может быть настолько дорогим, что бедные и люди без страховки стараются не лечиться. А дополняет всё это отсутствие координации между региональными и федеральными властями. Если, скажем, в Китае или России власть дала указание губернаторам и те его выполнили, то в США губернатор от демократов просто не выполняет указы Трампа. С точки зрения закона он так может поступать, но эпидемию так не остановишь, — полагает эксперт.

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На фоне беспорядков, которые происходят практически по всем США, крайне трудно хоть как-то локализировать вирус, считает политолог Алексей Мартынов.

— Я думаю, что американский врач не драматизирует, особенно на фоне тех беспорядков, которые проходят по всем крупным городам США. Понятно, что санитарных мер нет, все давно наплевали. Но важно понимать, там очень своеобразное отношение к здравоохранению. Его очень много кто критиковал — и сами США, и международные организации, та же ВОЗ. Обама пытался его реформировать, Трамп пытается, но принципиально там ничего не изменилось. США — это апологеты страховой медицины для богатых, а на остальных людей им наплевать. И эта пандемия дала нам отличный урок, какая именно медицина больше подходит для страны. А касаемо США — я не думаю, что там что-то изменится, там всё-таки приоритет денег, а не жизни. Они, конечно, любят сопливые мелодрамы, но реальность у них совершенно другая, — уточнил политолог.

Публицист Анатолий Вассерман полагает, что предсказания доктора Фаучи следует рассматривать под углом его политической позиции. Являясь сторонником Демократической партии, доктор может умышленно не замечать минусы в декларируемых демократами требованиях.

— Демократическая партия в США отчасти виновата в распространении пандемии, это она искусственно раскрутила истерику вокруг гибели рецидивиста Флойда, погибшего, как оказалось, от передозировки наркотиков. Но даже несмотря на такую антиправительственную компанию они с большой долей вероятности проиграют ближайшие выборы прежде всего потому, что падение экономики Соединённых Государств Америки было не столь глубоко, как они надеялись. Случилось этого от того, что Трампу удалось уговорить большую часть властей отказаться от карантинных мер, аргумент у него был простой: паралич экономики, вызванный полным карантином, убьёт несомненно больше народа, чем любой коронавирус. Напомню, что Трамп с самого начала сказал, что следует рассчитывать на цифру примерно в 200 тысяч убитых вирусом, и если будет убито меньше, то он будет приятно удивлён, — заявил эксперт.

Вассерман добавил, что если прислушаться к советам доктора Фаучи, то результат, к несчастью, не будет хорошим, а, скорее всего, получится ещё более трагичным, так как в данном случае выбирать приходится между плохим и очень плохим.

— Если послушать Фаучи и попытаться возобновить карантин, то 200 тысячами умерших дело никак не ограничится, лишатся жизни значительно больше, просто смерть будет от иных причин. Финансовые возможности Соединённых Государств далеко не безграничны, и если будет парализовано внутреннее производство, то на фоне общего снижения производства американцы просто не смогут закупить всё, что им нужно. Хочу подчеркнуть, вирус безусловно опасен, причём для Америки, где никогда не было системы здравоохранения, особенно. Да, в СГА есть много медицинских учреждений, в том числе очень хороших, но там нет возможности организовать их взаимодействие, провести полноценные санитарные мероприятия. Даже когда массовые прививки от коронавируса появятся, там всё равно не будет единой системы, способной организовать быстрое прививание всех граждан. Поэтому, конечно, отчасти Фаучи прав, начатая Трампом отмена карантина приведёт к значительному количеству смертей. Но закручивание карантинных мер убьёт существенно больше народа, людей задушит не воспаление лёгких, а голод, — подчеркнул Вассерман.