Адвокат рассказал о состоянии Ефремова: с ума сойдёт, если узнает, какая борьба идёт за его деньги

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист не смотрит новости и не знает о новых потерпевших в деле о смертельном ДТП на Смоленской площади. Юрист подчеркнул, что актёр по-прежнему искренне желает помочь родственникам жертвы ДТП.
— Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Он не знает, какая борьба идёт за деньги (компенсацию. — Прим. Лайфа), он с ума сойдёт, если это услышит. Родня рвётся в бой, чтобы каждого признали потерпевшим. За 20 лет работы впервые такое, — признался Пашаев.
Также защитник отметил, что Ефремов продолжает отказываться от помощи врачей, несмотря на ухудшение своего состояния.
— Пока потерпим. У него много заболеваний, но Михаил продолжает отказываться от услуг врачей, хотя ему крайне тяжело. Он ничего не хочет, потому что до сих пор не отошёл от шокового состояния, — сказал юрист в интервью "Комсомольской правде".
Адвокат добавил, что после сердечного приступа у Ефремова он предупредил своего подзащитного о необходимости срочно вызывать медиков при ухудшении состояния и напомнил ему, что это не является нарушением домашнего ареста.
Пашаев рассказал, что актёр общается только с семьёй и следствием, дома он смотрит телеканал "Культура" и спортивные соревнования, во вторник вместе с сыновьями болел за "Спартак". Интернетом виновнику аварии пользоваться запрещено, у него есть простой кнопочный телефон, по которому он связывается с юристом и сотрудниками ФСИН, контролирующими соблюдение домашнего ареста.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Напомним, ДТП в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошло в ночь на 9 июня. В результате аварии водитель фургона, в который влетел актёр, скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом. А между тем в деле появляются новые потерпевшие — четвёртым стал старший сын погибшего. Таким образом, пострадавшая сторона — это супруга, два сына и брат погибшего. Семья по-прежнему отказывается от компенсации, которую предлагает Ефремов, а сам актёр раскаивается и готов оказать родным Сергея Захарова всю возможную поддержку. На фоне переживаний у него случился сердечный приступ.