Адвокат рассказал о состоянии Ефремова: с ума сойдёт, если узнает, какая борьба идёт за его деньги

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист не смотрит новости и не знает о новых потерпевших в деле о смертельном ДТП на Смоленской площади. Юрист подчеркнул, что актёр по-прежнему искренне желает помочь родственникам жертвы ДТП.

— Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Он не знает, какая борьба идёт за деньги (компенсацию. — Прим. Лайфа), он с ума сойдёт, если это услышит. Родня рвётся в бой, чтобы каждого признали потерпевшим. За 20 лет работы впервые такое, — признался Пашаев.

Также защитник отметил, что Ефремов продолжает отказываться от помощи врачей, несмотря на ухудшение своего состояния.

— Пока потерпим. У него много заболеваний, но Михаил продолжает отказываться от услуг врачей, хотя ему крайне тяжело. Он ничего не хочет, потому что до сих пор не отошёл от шокового состояния, — сказал юрист в интервью "Комсомольской правде".

Адвокат добавил, что после сердечного приступа у Ефремова он предупредил своего подзащитного о необходимости срочно вызывать медиков при ухудшении состояния и напомнил ему, что это не является нарушением домашнего ареста.

Пашаев рассказал, что актёр общается только с семьёй и следствием, дома он смотрит телеканал "Культура" и спортивные соревнования, во вторник вместе с сыновьями болел за "Спартак". Интернетом виновнику аварии пользоваться запрещено, у него есть простой кнопочный телефон, по которому он связывается с юристом и сотрудниками ФСИН, контролирующими соблюдение домашнего ареста.