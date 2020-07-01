"Скоро всей деревней будут претендовать". Адвокат Ефремова удивился числу потерпевших в деле ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова, поразился количеству потерпевших в деле о смертельном ДТП в центре Москвы.

— Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими, — приводит слова Пашаева "Вечерняя Москва".

Юрист добавил, что впервые за свою 20-летнюю практику видит подобную борьбу между родственниками. По его словам, сожительница погибшего Сергея Захарова не может претендовать на статус потерпевшей, так как она не близкий родственник с юридической точки зрения.

Компенсация, по мнению адвоката, должна быть выплачена одной общей суммой, а не каждому потерпевшему в отдельности. Её размер установит суд, но она вряд ли превысит миллион рублей.