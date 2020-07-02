В США зафиксировали рекордные 48 тысяч заболевших коронавирусом за одни сутки

Более 48 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в США, это является новым рекордом для страны, сообщает Reuters, ссылаясь на собственные подсчёты.

Всего в Штатах, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 2 682 270 случаев CoViD-19. Из них умерло 128 028 человек, выздоровело свыше 729 тысяч.

За минувшую неделю в США зафиксировано резкое увеличение числа заболевших. В частности, о более чем двукратном приросте инфицирований сообщили в Аризоне, Калифорнии, Флориде, Техасе и ещё десяти штатах.

В то же время реальное число жертв CoViD-19 может оказаться на четверть больше, чем официальное, отмечает медицинский журнал JAMA Internal Medicine. Издание опубликовало исследование специалистов Йельского университета, Национальных институтов здравоохранения США, Массачусетского университета, компании Adelade и датского Университета Роскилле. Учёные пришли к выводу, что общее количество летальных исходов за последние три месяца, превышающих ежегодные статистические показатели, на 28% больше числа смертей пациентов с CoViD-19.

Так, за весну в США зарегистрирована 781 тысяча смертей (на 122,3 тысячи выше ежегодных показателей). При этом в конце мая общее число умерших от коронавируса составляло 95 235 человек.

Этот разрыв может объясняться как большим количеством проводимых тестов, так и изменениями в подходах к регистрации летальных исходов, связанных с коронавирусом.