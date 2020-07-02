Психологи дали советы школьникам, как справиться с волнением перед сдачей ЕГЭ

Психологи рекомендуют школьникам сделать зарядку и хорошо позавтракать утром в день сдачи Единого государственного экзамена. Помочь побороть волнение могут и взрослые. Они должны провести с детьми занятия для профилактики тревоги.

По мнению кандидата психологических наук, бизнес-тренера Кристины Иваненко, к дню сдачи экзамена нужно подойти в максимально ресурсном состоянии. Для этого рекомендуется делать специальные дыхательные упражнения, самым простым из которых является квадрат — вдох на четыре счёта, задержка на четыре, выдох на четыре, задержка на четыре.

— И так 10–12 раз. Поможет успокоиться, поможет снабдить мозг кислородом, это очень сильно скажется на результатах, — приводит её слова РИА "Новости".

Из-за волнения выделяется адреналин, а уже от него возникает дрожь в голосе, тремор и пересыхает во рту, отмечает эксперт. Сбросить напряжение поможет утренний спорт: приседания, отжимания, подъём по лестнице — всё это поможет избавиться от тремора и сконцентрироваться.

Также в день экзамена нельзя забывать и о завтраке, даже если есть совсем не хочется. Пища даст организму сложные углеводы, в противном случае велик риск возникновения стрессовой реакции.

Не стоит забывать о важности правильной внутренней установки. Не "я всё провалю", а "у меня всё получится". Она может быть ярко сформулированной и обязательно должна быть эмоциональной. Установка даст нужный толчок мозгу.

Ещё одним методом успеха является визуализация получения тех баллов, на которые вы рассчитываете. Представить всё: радость, нужную цифру, слова окружающих. Это поможет разгрузиться перед важным событием. Также Иваненко советует представить ситуацию, при которой в результате получается не тот балл, который ожидается. Продумать запасные планы на этот счёт и понять, что ничего страшного не случится.

Доктор психологических наук, декан факультета клинической психологии Московского института психоанализа Наталия Белопольская дала совет взрослым — провести перед ЕГЭ профилактические лекции, на которых объяснить школьникам, что все вокруг находятся на их стороне и заинтересованы в том, чтобы они успешно преодолели экзамен. Важно выстроить правильное отношение и к результату, и к ребёнку. Понять, что даже плохой балл не является концом света, отметила специалист.