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Регион
Опубликовано 2 июля 2020, 06:34

В Эфиопии более 80 человек погибло в беспорядках из-за убийства известного певца

Власти даже отключили интернет в столице страны Аддис-Абебе.

Видео © Twitter / Jaida Grey Eagle / Evan Frost / Hannah Flood

В Эфиопии 81 человек погиб в ходе беспорядков, начавшихся из-за убийства известного музыканта и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа. Об этом сообщает Би-би-си.

Как отметил глава отделения полиции штата Оромия, где родился артист, среди погибших есть трое сотрудников спецподразделения региона.

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36-летний Хундессаа был застрелен в одном из кварталов столицы страны Аддис-Абебы 30 июня. После этого начались акции протеста. Демонстранты начали жечь покрышки и выкрикивать антиправительственные лозунги, в отдельных регионах произошли столкновения с полицией. Власти отключили интернет в столице и некоторых городах штата Оромия, а также развернули военные подразделения.

Хундессаа стал известен благодаря своим политическим песням и был рупором протестов, в результате которых должность премьер-министра в 2018 году занял Абий Ахмед Али. Похороны музыканта пройдут 2 июля в его родном городе Амбо.

Ранее в американском штате Кентукки неизвестный расстрелял толпу людей, собравшихся на демонстрацию в честь погибшей афроамериканки.

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Артур Лапсаков
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