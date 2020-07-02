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На Камчатке медведь напал на рыбака. Хищника ищут, чтобы застрелить

Пострадавший был доставлен в больницу с травмами рук, ног и спины

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Фото © Pixabay

На жителя Камчатки, рыбачившего на берегу реки Авача, напал медведь. Об этом сообщает агентство "Каминформ" со ссылкой на региональное агентство по охране животного мира.

В результате происшествия, случившегося в полутора километрах от популярного кафе, мужчина получил серьёзные травмы спины, ног и рук и был доставлен в больницу.

Из лап хищника жителя Камчатки с трудом отбили другие рыбаки и доставили в районную больницу. Принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного, — сказано в сообщении.

Агентство напомнило о важности соблюдения правил безопасности в лесу и наличия при себе средств защиты.

Ранее Лайф показал видео, как медведи устроили битву на границе между Россией и Китаем.

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