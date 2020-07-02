На Камчатке медведь напал на рыбака. Хищника ищут, чтобы застрелить

На жителя Камчатки, рыбачившего на берегу реки Авача, напал медведь. Об этом сообщает агентство "Каминформ" со ссылкой на региональное агентство по охране животного мира.

В результате происшествия, случившегося в полутора километрах от популярного кафе, мужчина получил серьёзные травмы спины, ног и рук и был доставлен в больницу.

— Из лап хищника жителя Камчатки с трудом отбили другие рыбаки и доставили в районную больницу. Принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного, — сказано в сообщении.

Агентство напомнило о важности соблюдения правил безопасности в лесу и наличия при себе средств защиты.