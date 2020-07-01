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Полиция Сиэтла жёстко зачистила "автономную зону" и силой разогнала протестующих — видео

Временные жилища и бетонные ограждения снесли тракторами, а несогласных арестовали.

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Полиция Сиэтла начала жёсткую зачистку Автономной зоны Капитолийского холма, нескольких кварталов в центре города, которые заняли протестующие. Правоохранители силой разогнали демонстрантов, после чего совместно с коммунальными службами города приступили к демонтажу палаточного лагеря и уборке мусора.

Во вторник мэр Сиэтла Дженни Дуркан объявила том, что действия митингующих незаконны, поскольку на территории автономии происходят разбойные нападения и перестрелки, действуют банды и криминальные элементы, уже погибло несколько человек. Она издала чрезвычайный указ о ликвидации территориального образования, хотя длительное время власти сохраняли нейтралитет и запрещали полиции вмешиваться в происходящее внутри зоны.

О начале спецоперации полицейский департамент объявил в "Твиттере". Демонстрантам было предложено мирно покинуть зону, на это отводилось восемь минут. Людей предупредили, что по истечении этого срока начнётся зачистка и задержания. Получив отказ, офицеры отдали приказы вывести несогласных силой. Для тех, кто добровольно согласился уйти, были организованы безопасные выходы.

В общей сложности был арестован 31 человек за препятствие действиям правоохранителей, оказание сопротивления и незаконное хранение оружия. После разгона полиция выставила оцепление по периметру, чтобы защитить сотрудников от нападения протестующих.

На место прибыла спецтехника, с помощью тракторов были демонтированы палаточные лагеря, а также снесены импровизированные шипованные полосы, предназначенные для прокола автомобильных шин, и бетонные блоки, которыми перегораживались улицы. После этого началась уборка мусора и следов жизнедеятельности демонстрантов. В настоящее время последствия присутствия радикальных группировок в центре города практически ликвидированы.

Напомним, протестующие заняли несколько центральных улиц Сиэтла около трёх недель назад. Полицейские получили приказ покинуть этот район, чтобы снизить уровень напряжённости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захватили "внутренние террористы". Он потребовал от местных властей остановить "этих безобразных анархистов", иначе сделает это сам.

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