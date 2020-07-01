Полиция Сиэтла жёстко зачистила "автономную зону" и силой разогнала протестующих — видео

Полиция Сиэтла начала жёсткую зачистку Автономной зоны Капитолийского холма, нескольких кварталов в центре города, которые заняли протестующие. Правоохранители силой разогнали демонстрантов, после чего совместно с коммунальными службами города приступили к демонтажу палаточного лагеря и уборке мусора.

Во вторник мэр Сиэтла Дженни Дуркан объявила том, что действия митингующих незаконны, поскольку на территории автономии происходят разбойные нападения и перестрелки, действуют банды и криминальные элементы, уже погибло несколько человек. Она издала чрезвычайный указ о ликвидации территориального образования, хотя длительное время власти сохраняли нейтралитет и запрещали полиции вмешиваться в происходящее внутри зоны.

О начале спецоперации полицейский департамент объявил в "Твиттере". Демонстрантам было предложено мирно покинуть зону, на это отводилось восемь минут. Людей предупредили, что по истечении этого срока начнётся зачистка и задержания. Получив отказ, офицеры отдали приказы вывести несогласных силой. Для тех, кто добровольно согласился уйти, были организованы безопасные выходы.

В общей сложности был арестован 31 человек за препятствие действиям правоохранителей, оказание сопротивления и незаконное хранение оружия. После разгона полиция выставила оцепление по периметру, чтобы защитить сотрудников от нападения протестующих.

Back inside the #CHOP zone. 12th and Pine. Lots of debris left. Crews cleaning up. Just watched Chief Best enter East Precinct. @KING5Seattle pic.twitter.com/HNAb6TOiI2 — Michael Crowe (@MichaelReports) July 1, 2020

На место прибыла спецтехника, с помощью тракторов были демонтированы палаточные лагеря, а также снесены импровизированные шипованные полосы, предназначенные для прокола автомобильных шин, и бетонные блоки, которыми перегораживались улицы. После этого началась уборка мусора и следов жизнедеятельности демонстрантов. В настоящее время последствия присутствия радикальных группировок в центре города практически ликвидированы.