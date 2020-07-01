Только с большой буквы. New York Times изменила правила написания слова "чёрный"

Всемирно известное американское издание The New York Times теперь будет писать слово "чёрный" с заглавной буквы, когда это прилагательное относится к описанию расы или цвета кожи. Таким образом в редакции решили обратить внимание на проблему расизма в США и продемонстрировать своё уважение к темнокожим жителям страны. Официально уведомление об этом появилось на сайте издания.

— Мы считаем, что это стилистическое нововведение лучше всего передаёт элемент общности и идентичности и отражает нашу цель — уважать всех людей и сообщества, аудиторию которых мы охватываем, — объяснила свою позицию редакция New York Times.