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Только с большой буквы. New York Times изменила правила написания слова "чёрный"

В редакции отметили, что нововведение станет данью уважения к темнокожим.

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Фото © ТАСС / EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Всемирно известное американское издание The New York Times теперь будет писать слово "чёрный" с заглавной буквы, когда это прилагательное относится к описанию расы или цвета кожи. Таким образом в редакции решили обратить внимание на проблему расизма в США и продемонстрировать своё уважение к темнокожим жителям страны. Официально уведомление об этом появилось на сайте издания.

Мы считаем, что это стилистическое нововведение лучше всего передаёт элемент общности и идентичности и отражает нашу цель уважать всех людей и сообщества, аудиторию которых мы охватываем, объяснила свою позицию редакция New York Times.

Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией Миннеаполиса стала причиной массовых протестов против расизма и полицейского произвола в США и странах Европы. Шествия в поддержку протестующих прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Однако нередко акции протеста перерастали в погромы и грабежи. Кроме того, жертвами вспыхнувшей во время протестов волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения.

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