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Меркель заявила, что Германия считает правильным запустить "Северный поток — 2"

Ранее США пригрозили санкциями всем компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода.

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Фото © Instagram / bundeskanzlerin

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток — 2" — это правильное для страны решение, несмотря на возможные американские санкции. Она назвала строительство газопровода экономическим проектом, "который имеет политическую составляющую".

Введение экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствует нашему пониманию закона и, следовательно, тем дискуссиям, которые в настоящее время ведутся... Тем не менее мы должны признать, что процесс строительства затруднён. Мы по-прежнему считаем, что завершить проект правильно, и в этом духе мы будем работать, — сказала Меркель во время выступления в бундестаге.

Канцлер ФРГ также подчеркнула, что после ввода "Северного потока — 2" в эксплуатацию Украина обязательно должна сохранить роль транзитёра газа.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что законопроект о расширении санкций против "Северного потока — 2" уже внесён в сенат США. По его словам, ограничительные меры направлены в отношении тех, кто оказывает помощь в строительстве газопровода. Германия готовит ответные санкции против Вашингтона на случай введения ограничений.

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