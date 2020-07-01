Меркель заявила, что Германия считает правильным запустить "Северный поток — 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток — 2" — это правильное для страны решение, несмотря на возможные американские санкции. Она назвала строительство газопровода экономическим проектом, "который имеет политическую составляющую".

— Введение экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствует нашему пониманию закона и, следовательно, тем дискуссиям, которые в настоящее время ведутся... Тем не менее мы должны признать, что процесс строительства затруднён. Мы по-прежнему считаем, что завершить проект правильно, и в этом духе мы будем работать, — сказала Меркель во время выступления в бундестаге.

Канцлер ФРГ также подчеркнула, что после ввода "Северного потока — 2" в эксплуатацию Украина обязательно должна сохранить роль транзитёра газа.