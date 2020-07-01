Шрёдер предупредил об ущербе для Европы от санкций против "Северного потока — 2"

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер считает готовящиеся санкции США против газопровода "Северный поток – 2" намеренным расторжением трансатлантического партнёрства и "атакой на европейскую экономику". Он предупреждает, что штрафные меры ударят по жителям ЕС.

— Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую... За каждой из этих компаний европейские рабочие места, которые находятся в опасности, — цитирует политика газета Handelsblatt.

Бывший канцлер предупредил, что принятие новых санкций грозит огромными финансовыми последствиями. Под ударом могут оказаться инвестиции в европейскую инфраструктуру в размере 12 млрд евро, а потребители в Европе понесут дополнительные расходы в размере до €4 млрд в год, полагает Шрёдер.