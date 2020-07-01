В Пентагоне сочли, что России выгоден мир между США и "Талибаном"

В Пентагоне считают, что Россия поддержала мирные соглашения США с "Талибаном"* для того, чтобы минимизировать присутствие американских военных в Афганистане.

— Россия, скорее всего, продолжит поддерживать усилия США по примирению с талибами в надежде, что это примирение предотвратит долгосрочное военное присутствие США [в Афганистане], — говорится в опубликованном Пентагоном докладе.

В документе говорится, что Россия якобы поддерживала талибов для того, чтобы закрепить своё влияние, ограничить присутствие Запада и поощрять борьбу с ИГИЛ*. Там также говорится, что Россия таким образом пыталась усилить влияние в Афганистане.

Напомним, в конце июня газета New York Times, ссылаясь на анонимные источники из разведки, опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение террористам за нападения на американских солдат в Афганистане. При этом никаких доказательств издание не предоставило. МИД РФ и разведка США назвали публикацию фейком.