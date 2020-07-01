Посольство России направило в Госдеп США ноту в связи с угрозами из-за публикаций о талибах

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что представительство направило в Госдепартамент ноту с требованиями рассмотреть поступившие дипломатам угрозы после публикации в СМИ материалов о том, что Россия якобы предлагала боевикам террористического движения "Талибан"* деньги за убийство американских военнослужащих.

— Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас — у нас серьёзная проблема. После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы "свести счёты с русскими", — приводятся слова Антонова на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Он уточнил, что сведения об угрозах были переданы правоохранителям.

Он напомнил, что многие американцы потеряли близких во время войны в Афганистане. Кроме того, в США осложнённая социально-политическая ситуация. Всё это приводит к тому, что не у всех американских граждан хватает разума осознать "провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании".

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники из разведки опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств издание не предоставило. МИД РФ назвал публикацию фейком, а Трамп объявил авторов материала "лживыми журналистами". В Белом доме усомнились в правдивости публикации.