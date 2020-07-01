В Москве заявили о невозможности покупки США у Турции российских С-400

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьёва заявила, что Турция не сможет передать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 российского производства другой стране без разрешения РФ.

— Для вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя, — приводит слова Воробьёвой "Интерфакс".

Она уточнила, что реэкспорт или передача техники третьим государствам невозможна без соответствующих разрешений.

Напомним, согласно плану, предложенному сенатором-республиканцем Джоном Тьюном, выкуп у Турции С-400 мог бы разрешить ряд конфликтов с Анкарой, включая проблемы с поставками новейших истребителей F-35.