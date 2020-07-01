Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысячи солдат для сдерживания России

Президент США Дональд Трамп утвердил план передислокации из Германии 9,5 тысячи американских военных "для сдерживания России". Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

— Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе, — уточнил он в обращении, опубликованном в "Твиттере".

По словам Хоффмана, министр обороны Марк Эспер и представитель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли проведут в конгрессе брифинги на эту тему. Затем они обсудят дальнейшие действия с союзниками по НАТО.