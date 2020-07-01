Семье мальчика, которому из-за врачебной ошибки ампутировали руку, выплатят 1,5 млн рублей компенсации

Напомним, инцидент произошёл в августе 2019 года. 11-летний Егор С. поскользнулся на шарике и упал. У мальчика был открытый перелом, его сразу же повезли в Зерноградскую районную больницу, где под наркозом наложили гипс на руку и отправили домой. В результате конечность ребёнка начала синеть, родители повезли мальчика в Ростовскую областную больницу, где врачи провели ему операцию по ампутации руки из-за гниения и заражения крови.