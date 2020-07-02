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"Главное — не обжечься". Врач назвал полезные свойства крапивы

Сорняк способен снять усталость и поднять иммунитет.

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Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что крапива имеет множество полезных свойств.

Крапива содержит довольно много биоактивных веществ, в частности флавоноидов, витамина B9, или фолиевой кислоты, и аскорбиновой кислоты, то есть витамина С. Уже в силу этого она полезна для нашего обмена веществ, — приводит слова Гинзбурга радио Sputnik.

Врач уточнил, что этот сорняк может стимулировать иммунитет и регенерацию клеток. А его преимущество состоит в том, что употреблять крапиву могут практически все, главное — не обжечься.

Из неё можно варить суп, готовить летние салаты. Остерегаться стоит лишь при гастритах и язвах желудка.

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