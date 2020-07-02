В столичном регионе в четверг объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильных гроз

В четверг, 2 июля, в Московской области объявлен жёлтый уровень опасности с утра до позднего вечера из-за сильных гроз, сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха в Подмосковье днём составит от 23 до 28 градусов тепла, в ночное время — около 13 градусов.

В Москве ожидается небольшой дождь и переменная облачность, ветер юго-западный, 6–11 м/с, атмосферное давление в пределах нормы — 746 мм ртутного столба.

Днём столбики термометров покажут до 27 градусов, к ночи похолодает до плюс 16.