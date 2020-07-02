В Мексике минимум 24 человека погибли во время вооружённого налёта на нелегальный реабилитационный центр

В мексиканском городе Ирапуато, штат Гуанахуато, вооружённая группа совершила нападение на реабилитационный центр, налётчики убили как минимум 24 человека, сообщает издание La Jornada.

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Неизвестные заставили 24 мужчин лечь на землю и расстреляли их. Ещё семеро получили ранения. Всего в реабилитационном центре "Возвращаю свою жизнь" находилось 35 человек, у него не было разрешения на работу. Кто именно пострадал и каковы были мотивы преступников, пока не ясно.

Отметим, испаноязычные СМИ употребляют в отношении реабилитационного центра слово anexos ("пристройка"). Этот термин отличается от понятия клиники, где лечат наркозависимых. Такие учреждения появились в Мексике в конце 1980-х годов и получили широкое распространение, особенно в сельской местности. Людей, как правило, доставляют в эти места силой и держат там против их воли. Деятельность таких заведений незаконна, зачастую находящиеся там люди подвергаются избиениям, унижениям, у них нечеловеческие условия жизни.

— Это прискорбный факт. У нас есть сообщение о том, что нападавшие прибыли на красном автомобиле, никакой дополнительной информации не поступало, — заявил секретарь общественной безопасности Ирапуато Педро Кортес Завала. По данным некоторых СМИ, бандиты приехали на трёх грузовиках.

На место происшествия прибыли полиция, Национальная гвардия, военные подразделения и скорая помощь. Раненые были доставлены в больницы. Расследованием дела занялась прокуратура, налётчики разыскиваются.

Это уже четвёртый случай вооружённого нападения на нелегальные реабилитационные центры в Ирапуато. Одно из них произошло в декабре 2019 года, когда из аналогичного учреждения было похищено более 20 пациентов, которых преступники расспрашивали о распространении в регионе наркотиков, а последнее — 7 июня текущего года.