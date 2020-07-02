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В Мексике минимум 24 человека погибли во время вооружённого налёта на нелегальный реабилитационный центр

Семь человек получили ранения.

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Фото © Twitter / Rikardo Robania

В мексиканском городе Ирапуато, штат Гуанахуато, вооружённая группа совершила нападение на реабилитационный центр, налётчики убили как минимум 24 человека, сообщает издание La Jornada.

Фото © Twitter / Rikardo Robania

Неизвестные заставили 24 мужчин лечь на землю и расстреляли их. Ещё семеро получили ранения. Всего в реабилитационном центре "Возвращаю свою жизнь" находилось 35 человек, у него не было разрешения на работу. Кто именно пострадал и каковы были мотивы преступников, пока не ясно.

Отметим, испаноязычные СМИ употребляют в отношении реабилитационного центра слово anexos ("пристройка"). Этот термин отличается от понятия клиники, где лечат наркозависимых. Такие учреждения появились в Мексике в конце 1980-х годов и получили широкое распространение, особенно в сельской местности. Людей, как правило, доставляют в эти места силой и держат там против их воли. Деятельность таких заведений незаконна, зачастую находящиеся там люди подвергаются избиениям, унижениям, у них нечеловеческие условия жизни.

Это прискорбный факт. У нас есть сообщение о том, что нападавшие прибыли на красном автомобиле, никакой дополнительной информации не поступало, заявил секретарь общественной безопасности Ирапуато Педро Кортес Завала. По данным некоторых СМИ, бандиты приехали на трёх грузовиках.

На место происшествия прибыли полиция, Национальная гвардия, военные подразделения и скорая помощь. Раненые были доставлены в больницы. Расследованием дела занялась прокуратура, налётчики разыскиваются.

Это уже четвёртый случай вооружённого нападения на нелегальные реабилитационные центры в Ирапуато. Одно из них произошло в декабре 2019 года, когда из аналогичного учреждения было похищено более 20 пациентов, которых преступники расспрашивали о распространении в регионе наркотиков, а последнее — 7 июня текущего года.

Ранее власти Мексики задержали крупную партию наркотиков на границе с США.

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