"Чувствует потенциал". Пушков оценил статью о стараниях Макрона понравиться Путину

Видеоконференция с участием лидеров двух стран прошла 26 июня. После просмотра кадров авторы публикации пришли к выводу, что президентов связывает крепкая дружба.

— Он понимает, что избитая формула "диалог с позиции силы" стерильна: "позиция силы" убивает диалог. С ушедшими в себя США, охваченными сумятицей, далеко не уедешь. Окаменевший в санкциях ЕС статичен. Движение — с Россией, — написал Пушков в "Твиттере", прикрепив перевод статьи.