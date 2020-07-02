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"Чувствует потенциал". Пушков оценил статью о стараниях Макрона понравиться Путину

Беседа лидеров двух стран состоялась 26 июня.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью немецкого издания FrankfurterAllgemeine о желании президента Франции Эмманюэля Макрона понравиться президенту России Владимиру Путину.

Видеоконференция с участием лидеров двух стран прошла 26 июня. После просмотра кадров авторы публикации пришли к выводу, что президентов связывает крепкая дружба.

Пушков считает, что французский лидер знает о потенциале взаимодействия с Москвой.

Он понимает, что избитая формула "диалог с позиции силы" стерильна: "позиция силы" убивает диалог. С ушедшими в себя США, охваченными сумятицей, далеко не уедешь. Окаменевший в санкциях ЕС статичен. Движение — с Россией, — написал Пушков в "Твиттере", прикрепив перевод статьи.

Ранее президент Франции сообщил Путину о желании посетить Россию в конце лета.

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