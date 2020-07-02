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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1055 пациентов

Выздоровевшие могут стать социальными волонтёрами и сдать плазму крови.

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Фото © Pixabay

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 153 248 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1055 пациентов, — уточнила вице-мэр.

Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе становится лучше с каждой неделей. Он выразил сомнение в вероятности второй волны эпидемии коронавирусной инфекции в российской столице.

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