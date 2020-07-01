Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение, что в российской столице может наступить вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции. Наиболее тяжёлая ситуация в городе наблюдалась в начале апреля, но теперь она изменилась.

— Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна, — поделился градоначальник своим мнением в ходе общения с горожанами в парке "Филатов луг".

Собянин не исключает, что могут быть "небольшие отклонения", но они не изменят ситуацию коренным образом. Он также надеется, что в течение ближайших месяцев появится вакцина от коронавируса и уже в сентябре будут доступны хоть и не массовые, но большие объёмы препарата.