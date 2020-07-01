Толстяк сбросил 150 кг и превратился в совершенно другого человека, забыв про изнуряющие тренировки

Когда вес Зака из Флориды достиг своего максимума, мужчина не ел почти ничего, кроме фастфуда. На завтрак — макмаффины с пиццей, обед — пара-тройка гамбургеров с картошкой фри. Запивал Мур это всё колой, причём в день у него уходило где-то восемь литров газировки. Конечно, такой рацион не шёл на пользу. Однажды из-за очередного "перекуса" американец попал в больницу с пищевым отравлением.
За неделю мой вес снизился на 27 кг из-за рвоты и диареи. Пока я был в больнице, я уже начинал думать, что умру. Дошло до того, что я записал прощальное обращение к своему сыну и жене. Тогда я твёрдо решил приложить все усилия для того, чтобы похудеть
Зак Мур
После выписки Зак перестал питаться говядиной и свининой. Также из рациона постепенно исчезли углеводы. Благодаря этому уже через несколько месяцев вес мужчины снизился до 177 кг. Это позволило врачам провести шунтирование желудка. В мае 2014 года операция всё-таки состоялась, хоть и прошла не без проблем — вместо плановых двух часов врачи потратили семь, но оно того стоило.
Меньше чем через полтора года, к августу 2015-го, вес Мура снизился до 77 килограммов. Тогда мужчина наконец смог снова вести здоровый образ жизни. Зак стал фермером: теперь в его хозяйстве есть сотня кур, утки, индюки, козы и даже лошади. Не обошлось и без овощей и зелени — в общем, всё, что помогает поддерживать американцу здоровый образ жизни. Выходит нелегко — вредное питание продолжает искушать, пишет Daily Mail.
Я скучаю по конфетам, я был тем ещё сладкоежкой. А если я почувствую запах жареной еды на ярмарке и всё такое, у меня тут же слюни течь начинают. Но я уже научился держать себя в руках
Зак Мур
Я похудел, даже не тренируясь. У меня просто не было возможности ходить в спортзал — я живу слишком далеко. Так что всё, чего я добился, — благодаря питанию. И теперь я в нём разбираюсь. Например, если в блюде есть кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, я к нему даже не притронусь
Зак Мур
WOW-news
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