"Я в реальной жизни против мультяшной меня — Жасмин из "Аладдина"
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"Найдите отличия между мной и Принцем Эриком"
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"Мой муж напоминает мне Мауи из диснеевской "Моаны"
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"Я — Майло Джеймс Тэтч из мультфильма "Атлантида: Затерянный мир"
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"Хотела бы я больше быть похожей на Мериду из "Храброй сердцем"
Фото © Twitter / Hannah_Wied22
"Я реальный — и я мультяшный"
Фото © Twitter / lukejameslarson
"Хоть у меня не голубые глаза, идею вы поняли"
Фото © Twitter / caitakuu
"Я похож на персонажа из "Дарьи"
Фото © Twitter / lfrik3
"Привет, Дафна"
Фото © Twitter / Diane_NguyenBJ
"Я в реальном мире / я в мультике "Моана"
Фото © Twitter / alfr3yforyou
WOW-news
Пользователи Twitter делятся фото со своими мультяшными двойниками, и вот 10 самых удивительных сходств
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