Пользователи Twitter делятся фото со своими мультяшными двойниками, и вот 10 самых удивительных сходств

"Я в реальной жизни против мультяшной меня — Жасмин из "Аладдина"

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"Найдите отличия между мной и Принцем Эриком"

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"Мой муж напоминает мне Мауи из диснеевской "Моаны"

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"Я — Майло Джеймс Тэтч из мультфильма "Атлантида: Затерянный мир"

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"Хотела бы я больше быть похожей на Мериду из "Храброй сердцем"

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"Я реальный — и я мультяшный"

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"Хоть у меня не голубые глаза, идею вы поняли"

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"Я похож на персонажа из "Дарьи"

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"Привет, Дафна"

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"Я в реальном мире / я в мультике "Моана"