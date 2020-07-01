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Пользователи Twitter делятся фото со своими мультяшными двойниками, и вот 10 самых удивительных сходств

Людей всегда завораживала идея о том, что где-то на другом конце земли живёт кто-то, похожий на тебя. Но в реальном мире найти двойника очень сложно, поэтому пользователи "Твиттера" решили искать их в любимых мультфильмах. В подборке ниже — 10 фотосравнений из вирусного треда.

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Фото © Twitter / _scottyjacobson

"Я в реальной жизни против мультяшной меня — Жасмин из "Аладдина"

Фото © Twitter / sahxra_

"Найдите отличия между мной и Принцем Эриком"

Фото © Twitter / Louis_Leiva

"Мой муж напоминает мне Мауи из диснеевской "Моаны"

Фото © Twitter / aud_is_odd

"Я — Майло Джеймс Тэтч из мультфильма "Атлантида: Затерянный мир"

Фото © Twitter / _scottyjacobson

"Хотела бы я больше быть похожей на Мериду из "Храброй сердцем"

Фото © Twitter / Hannah_Wied22

"Я реальный — и я мультяшный"

Фото © Twitter / lukejameslarson

"Хоть у меня не голубые глаза, идею вы поняли"

Фото © Twitter / caitakuu

"Я похож на персонажа из "Дарьи"

Фото © Twitter / lfrik3

"Привет, Дафна"

Фото © Twitter / Diane_NguyenBJ

"Я в реальном мире / я в мультике "Моана"

Фото © Twitter / alfr3yforyou

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