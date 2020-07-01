69-летний репетитор из Питера снимает смешные тиктоки, доказывая, что физика куда проще и интереснее

В комментариях под видео репетитора по физике и математике из Санкт-Петербурга Николая Милованова школьники часто пишут, что мечтают, чтобы 69-летний блогер преподавал у них. Неудивительно — мало кому из учителей удаётся передать бесценные знания по этим дисциплинам так, чтобы никто в классе не заснул. У Николая таких проблем точно не будет. Казалось бы, сложные термины тиктокер объясняет так, что не понять их просто невозможно.
Видео © TikTok / nickmilovanov
Николай узнал о существовании TikTok только в начале 2020 года. К концу июня на уморительного репетитора подписано больше 120 тысяч человек. Секрет успеха далеко не секрет. Именно юмор всегда помогал Николаю в работе преподавателем. В своём интервью изданию "Афиша Daily" Милованов рассказал, что ученики всегда любили его именно за способность рассказать сложное простым языком.
В своё время окончил физический факультет СПбГУ. Потом 16 лет там преподавал <...> Но всё это время ко мне тянулись ученики — они всегда говорили, что я умею объяснять просто и понятно то, что в школе кажется сложным. Мне тоже это всегда нравилось, и поэтому всю жизнь я немного занимаюсь репетиторством
Николай Милованов
Забавные стишки для своих роликов харизматичный блогер придумывает сам. Никаких долгих вечеров над очередной строфой, всё происходит само собой — стоит поставить цель.
Даже не знаю, как объяснить, как я их придумываю. Просто отключаю мозг и делаю некий запрос куда‑то вглубь себя. О чём я могу рассказать, чтобы это было забавно и складно? И стишок сам откуда‑то приходит
Николай Милованов
Среди подписчиков Николая есть даже самые настоящие фанаты. Они всегда ждут его постов, чтобы узнать что-то новое и, конечно, немного посмеяться. Блогер не боится быть смешным, напротив, он уверен: благодаря юмору информация в его роликах усваивается намного легче.
Я делаю то, что считаю нужным, то, что умею делать неплохо, то, что доставляет мне радость и удовольствие. Я человек позитивный и стараюсь делиться своим хорошим настроением с людьми
Николай Милованов
WOW-funny
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