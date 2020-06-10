Учительница русского языка поставила Дудя на место, доказав, что и он ошибается во время интервью

Учительница русского языка Татьяна Гартман ведёт блог на YouTube, посвящённый великому и могучему. В своём недавнем видео женщина проанализировала речь ведущего канала "вДудь" и нашла в нём немало ошибок.

В начале ролика "училка" похвалила Дудя за старание сохранить чистоту языка, но заметила, что блогеру ещё есть куда стремиться. Также Татьяна упомянула, что некоторые ошибки Юрия она уже разбирала в предыдущих выпусках.

Вообще, похвально, что Юрий борется за чистоту языка. Однако ему самому тоже не мешало бы подтянуть свой русский

Из свежих примеров отхождения от норм русского языка Гартман вспомнила словосочетание "закончить университет", которое употребил блогер в выпуске про Кремниевую долину. Учительница пояснила — если речь идёт о школе, вузе или другом учебном заведении, следует употреблять глагол "окончить" .

Также Гартман указала на несколько ошибок Дудя в ударениях. Вместо корректного "прикрепИм" Дудь говорит "прикрЕпим", а правильное "трОллей" в речи блогера трансформировалось в "троллЕй". Чтобы убедить интервьюера исправиться, Татьяна подробно объяснила, почему именно он неправ.

Юрий видео посмотрел, в своём инстаграм-профиле поблагодарил учительницу за новые знания и официально пообещал исправиться.