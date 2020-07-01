Модель покорила Штаты своей внешностью в 37 лет, и это неудивительно — всё дело в её происхождении

37-летняя Анна Ступак родилась в России, но сейчас живёт и работает в США. Она специализируется на демонстрации нижнего белья и купальников, пишет Daily Star

Фото © Instagram / bananna305

Аня признаётся, что, несмотря на возраст, у модели полно поклонников гораздо моложе неё. Здесь главное не цифры, а внешний вид, считает женщина

Фото © Instagram / bananna305

По мнению Ани, кто угодно предпочтёт Дженнифер Лопес запустившей себя молодой девушке. Но и морить себя голодом она не советует — важнее здоровья нет ничего

Фото © Instagram / bananna305

Модель призналась, что раньше вместо еды питалась таблетками для похудения, но всё чуть не закончилось плачевно. Переезд во Флориду, США, помог ей понять, что в моде девушки с изгибами

Фото © Instagram / bananna305

Для этого Аня советует по часу в день заниматься любой подвижной деятельностью — йогой, кроссфитом или ходьбой. Главное — регулярность и целеустремлённость