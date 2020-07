Умирающий коллекционер спрятал в горах клад стоимостью $2 млн. Спустя 10 лет его нашли благодаря стихотворению

Кто такой Форрест Фенн

Зачем Фенн спрятал клад

Что было в сундуке

Стихотворение-шифр

Желающие найти клад должны были расшифровать 24-строчное стихотворение, написанное Фенном после того, как он спрятал сундук. Оно было опубликовано в его мемуарах о жизни в Техасе The Thrill of the Chase, которые вышли в 2010 году в количестве 1000 экземпляров. Книга продавалась только в одном магазине, расположенном в городе Санта-Фе. Когда в СМИ появились первые статьи о кладе, она почти сразу стала библиографической редкостью.