Умирающий коллекционер спрятал в горах клад стоимостью $2 млн. Спустя 10 лет его нашли благодаря стихотворению

В 2010 году американский бизнесмен Форрест Фенн, торгующий антиквариатом и произведениями искусства, спрятал в Скалистых горах бронзовый сундук. Внутри были золото, драгоценности и индейские артефакты на сумму $2 млн. Затем Фенн написал стихотворение, в котором зашифровал путь к кладу, и опубликовал его в своих мемуарах. На протяжении десяти лет он наблюдал, как люди отчаянно бьются над его загадкой, силясь найти сокровища. И кое-кто всё-таки решил её, передаёт Ranker.

Кто такой Форрест Фенн

Фото © Twitter / blumhouse

Фенн начал собирать и продавать антиквариат более 50 лет назад, поселившись в штате Нью-Мексико. По его словам, на этом он зарабатывал $1 млн в год. Многочисленные источники подтверждают, что дилер владеет внушительной коллекцией предметов, изготовленных коренными жителями, в том числе оружием, глиняной посудой и курительными трубками. Фенн заявляет, что часть артефактов он продал знаменитостям, среди которых Стивен Спилберг, Роберт Редфорд и Майкл Дуглас.

Зачем Фенн спрятал клад

Фото © Jim Ecklund / NPS Photo

В 1988 году, когда Фенну было 58, он узнал, что у него рак. Вместо того чтобы покончить с собой, как отец, коллекционер решил уйти красиво. Он наполнил сокровищами сундук и отвёз его вглубь Скалистых гор, намереваясь умереть рядом со своим состоянием, когда придёт время. Но рак отступил, и Фенн решил, что клад могли бы поискать другие. Позже он заявил, что вернул бы себе сундук, если бы стоимость спрятанных в нём сокровищ достигла $10 млн.

Что было в сундуке

Фото © Flickr / géry60

По словам Фенна, сундук он наполнил изумрудами, рубинами, бриллиантами и золотыми монетами, а также двумя золотыми самородками размером с куриные яйца. Ему пришлось дважды съездить туда, где он решил спрятать клад: в первый раз, чтобы отвезти сам сундук, сделанный из бронзы, а затем — чтобы набить его драгоценностями.

Стихотворение-шифр

Фото © Fennstreasure.com

Желающие найти клад должны были расшифровать 24-строчное стихотворение, написанное Фенном после того, как он спрятал сундук. Оно было опубликовано в его мемуарах о жизни в Техасе The Thrill of the Chase, которые вышли в 2010 году в количестве 1000 экземпляров. Книга продавалась только в одном магазине, расположенном в городе Санта-Фе. Когда в СМИ появились первые статьи о кладе, она почти сразу стала библиографической редкостью.

Смертельный клад

Фото © Flickr / ThinkLikeABlackBelt

По словам Фенна, найти его клад не представляло особого труда. Тем не менее как минимум четыре человека погибли, пытаясь сделать это. Рэнди Билие пропал без вести, сплавляясь по горной реке. Ещё одного кладоискателя, Эрика Эшби, унесло течением реки Арканзас. Пэрис Уоллес исчез в районе ущелья Рио-Гранде. Джефф Мёрфи сорвался со скалы. Официальные власти не раз заявляли, что не одобряют проект, запущенный Фенном, а сам владелец клада выступил с уточнениями по поводу его местоположения во избежание новых трагедий.

"Искатели"

Фото © Instagram / wacobishop

Со временем желающие обрести сокровища Фенна объединились в неформальный клуб под названием "Искатели". Они общались между собой на различных онлайн-площадках, таких как Reddit.com, обмениваясь информацией и совместно разгадывая ребус Фенна. Многие из них по большому счёту занимались поисками не клада, а способа превзойти того, кто его спрятал.

Кто нашёл клад

Фото © Instagram / forrest.fenn