Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Криштиану Роналду похвастался новой причёской, и фанаты надолго запомнят этот провал

Знаменитый футболист очаровал и развеселил и обычных пользователей, и звёзд.

152

Фото © Instagram / cristiano

35-летний португальский футболист поделился в "Инстаграме" фото, на котором улыбается вместе с одноклубником Хуаном Куадрадо. И, глядя на этот снимок, многие пользователи улыбнулись в ответ. Дело в том, что Криштиану Роналду решил сменить имидж и похвастался новой причёской "под своего братишку". Но вышло у него очень забавно.

Фото © Instagram / cristiano

Как вам мой новый образ в стиле моего братишки?

Криштиану Роналду

Фото © Instagram / cristiano

На фото любимчик миллионов предстал с выбритыми висками и зачёсанными вверх обильными кудряшками. И поднял настроение значительной части своих подписчиков. Может, у Криштиану и не получилось повторить образ приятеля, зато веселье юзерам было обеспечено.

Близнецы 🤣

itsannemoore

Фото © Instagram / cristiano

Ахахахахахахахах О боже мой! Определённо похож на него сейчас 😂 😂 😂 😂 💪🏼 💪🏼 💪🏼 💪🏼

bxp.men

В комментарии к футболисту пришли его коллеги Лукас Васкес и Меди Бенатья, чтобы оставить плачущие от смеха смайлы. Не сдержались колумбийский певец Себастьян Ятра и индийский актёр Каран Оберой. В итоге пост получил за несколько часов более восьми миллионов лайков, вызвав массу позитивных эмоций. Ведь многие юзеры не только смеялись, но и умирали от умиления, глядя на кудрявого красавца с открытым лицом и вопрошающим взглядом.

Выбор редакции

Loading...