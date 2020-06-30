35-летний португальский футболист поделился в "Инстаграме" фото, на котором улыбается вместе с одноклубником Хуаном Куадрадо. И, глядя на этот снимок, многие пользователи улыбнулись в ответ. Дело в том, что Криштиану Роналду решил сменить имидж и похвастался новой причёской "под своего братишку". Но вышло у него очень забавно.
Как вам мой новый образ в стиле моего братишки?
Криштиану Роналду
На фото любимчик миллионов предстал с выбритыми висками и зачёсанными вверх обильными кудряшками. И поднял настроение значительной части своих подписчиков. Может, у Криштиану и не получилось повторить образ приятеля, зато веселье юзерам было обеспечено.
Близнецы 🤣
itsannemoore
Ахахахахахахахах О боже мой! Определённо похож на него сейчас 😂 😂 😂 😂 💪🏼 💪🏼 💪🏼 💪🏼
bxp.men
В комментарии к футболисту пришли его коллеги Лукас Васкес и Меди Бенатья, чтобы оставить плачущие от смеха смайлы. Не сдержались колумбийский певец Себастьян Ятра и индийский актёр Каран Оберой. В итоге пост получил за несколько часов более восьми миллионов лайков, вызвав массу позитивных эмоций. Ведь многие юзеры не только смеялись, но и умирали от умиления, глядя на кудрявого красавца с открытым лицом и вопрошающим взглядом.
WOW-funny
Криштиану Роналду похвастался новой причёской, и фанаты надолго запомнят этот провал
сегодня в 11:28
Парень начал есть "землю" на глазах у матери, и её смешная реакция сделала это видео вирусным
сегодня в 08:40
Фото целующихся собаки и дельфина стали вирусными в Сети, и оказалось, что они дружат уже 8 лет
28 июня, 14:00