Криштиану Роналду похвастался новой причёской, и фанаты надолго запомнят этот провал

35-летний португальский футболист поделился в "Инстаграме" фото, на котором улыбается вместе с одноклубником Хуаном Куадрадо. И, глядя на этот снимок, многие пользователи улыбнулись в ответ. Дело в том, что Криштиану Роналду решил сменить имидж и похвастался новой причёской "под своего братишку". Но вышло у него очень забавно.

Фото © Instagram / cristiano

Как вам мой новый образ в стиле моего братишки? Криштиану Роналду

Фото © Instagram / cristiano

На фото любимчик миллионов предстал с выбритыми висками и зачёсанными вверх обильными кудряшками. И поднял настроение значительной части своих подписчиков. Может, у Криштиану и не получилось повторить образ приятеля, зато веселье юзерам было обеспечено.

Близнецы 🤣 itsannemoore

Фото © Instagram / cristiano

Ахахахахахахахах О боже мой! Определённо похож на него сейчас 😂 😂 😂 😂 💪🏼 💪🏼 💪🏼 💪🏼 bxp.men