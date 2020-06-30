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Беременная девушка пришла в ужас, когда разглядела на видео чью-то тёмную голову у своей кровати

На кадрах ролика предстала пугающая тёмная фигура.

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Видео © Reddit / malakaijamess

Пользовательница с ником malakaijamess рассказала на Reddit пугающую историю, которая произошла с её беременной сестрой. Девушка решила снять, как у неё в животе шевелится малыш. И в этот момент замяукал её котёнок. Сначала она не заметила ничего странного, но пришла в ужас, когда посмотрела ролик.

Видео © Reddit / malakaijamess

На кадрах видно, как из-за кровати появляется тёмная тень, очертаниями напоминающая голову младенца. При этом, по словам реддиторши, её сестра неделю находилась дома одна, не считая собаки и кота, и чувствовала, будто за ней кто-то наблюдает.

Нет, у сестры нет других детей, и она находилась дома одна. Кошка и собака белые, так что было бы понятно, если бы это были они. Она даже не заметила эту тень, пока не пересмотрела видео. <...> Всё это время она чувствовала себя дома странно, словно за ней кто-то наблюдал

malakaijamess

У зрителей странный ролик тоже вызвал мурашки. Они испугались за состояние девушки, но malakaijamess заверила, что с сестрой всё в порядке. Хотя они так до сих пор и не поняли, что за призрачное существо попало на видео.

Это так жутко! Надеюсь, это не скажется отрицательно на ней или на малыше

QualiteaSpook_Emi

У меня мурашки

MindGoesBlank69

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