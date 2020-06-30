Беременная девушка пришла в ужас, когда разглядела на видео чью-то тёмную голову у своей кровати

Нет, у сестры нет других детей, и она находилась дома одна. Кошка и собака белые, так что было бы понятно, если бы это были они. Она даже не заметила эту тень, пока не пересмотрела видео. <...> Всё это время она чувствовала себя дома странно, словно за ней кто-то наблюдал

malakaijamess