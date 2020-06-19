Камера сняла пугающий момент, как на диване появился кот, которого не стало ещё год назад

Пользовательница с ником Chlochan поделилась на Reddit странным видео, пытаясь найти объяснение случившемуся. По мнению девушки, установленной в доме камере удалось запечатлеть призрак её кота Блэкджека, который умер год назад. На кадрах видно, что, когда в комнате загорается свет, на диване слева постепенно появляется чёрное пятно, действительно напоминающее по форме животное.

Не уверена, что это можно объяснить, но на видео попало что-то, что выглядит как мой кот Блэкджек, который умер почти год назад Chlochan

Видео © Reddit / Chlochan

В комментариях Chlochan рассказала, что, когда вошла в помещение, не обратила внимания на диван и не заметила ничего странного. При этом у неё живут ещё два кота, одного из которых тоже можно видеть на кадрах вначале. Однако они другого окраса, а вот у Блэкджека как раз была чёрная шерсть, и он любил спать в этом месте. Поэтому девушка осталась в замешательстве и поинтересовалась у реддиторов, что они думают по этому поводу.

Пользователи тоже оказались склонны объяснять происходящее мистикой. Юзеры писали, что определённо видят, как на диване появляется кот, который, вероятно, соскучился по хозяйке. Тем не менее скептики упрекнули девушку в том, что она, скорее всего, просто отредактировала видео для создания такого эффекта. Но расстроенная таким отношением Chlochan заявила, что она абсолютно не разбирается в монтаже и даже не думала о том, чтобы как-то изменить кадры.

Вау, это довольно удивительно. Определённо видно голову и уши кошки sneakyrabbit

Там точно котёнок свернулся калачиком на диване darkdreamer2705