Красавица не стриглась с детства, и теперь женщины ей завидуют, а мужчины сходят с ума от страсти

34-летняя Малгожата Кульчик родом из Польши, сейчас она изучает информатику в Лондоне, Англия. Однако девушка может похвастаться не только любовью к знаниям, но и невероятной шевелюрой, которую отращивает с детства.

Фото © Instagram / miss_longhair

Малгожата никогда не делала стрижку, а подравнивала кончики последний раз более пяти лет назад. Сейчас длина волос Рапунцель составляет 158 см, что даже чуть больше её роста. И, конечно, роскошные локоны не раз становились предметом обожания и зависти, пишет Daily Mail. Так, одна из коллег долго советовала девушке отрезать косу, но в итоге сама стала отращивать волосы. А мужчины от необычной красоты Малгожаты и вовсе млеют.

Мужчины не могут поверить, что такие волосы могут быть на самом деле. Они говорят, что это красиво, впечатляюще и женственно. Некоторые поэтому даже влюбляются в меня! Малгожата Кульчик

Фото © Instagram / miss_longhair

Девушка моет волосы три раза в неделю и каждый день укладывает их в разные причёски. А ради эффектных фото даже использует вместо шарфа. От природы Малгожата блондинка, но она готовит специальную сыворотку на основе масел, которую наносит за полчаса до душа, и та придаёт локонам красноватый оттенок. Всем, кто хочет отрастить роскошную шевелюру, Рапунцель советует запастись терпением и следить за здоровьем всего организма.

Фото © Instagram / miss_longhair