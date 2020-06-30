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Камера наблюдения сняла, как девушка стоя рожает на парковке, не добежав до дверей роддома

Сьюзен невероятно повезло, что процесс закончился мгновенно и ей не пришлось задержаться на пороге больницы.

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Фото © Facebook / Gelena Hinkley

Сьюзен Андерсон из Флориды, США, вместе с мужем бросились в роддом, когда начались схватки. Джозеф гнал как мог, прислушиваясь к словам жены, но всё равно не успел вовремя. Уже на парковке у больницы младенец заявил о себе, не давая маме сделать последние несколько шагов. Из здания выскочила акушерка Сандра Ловейна, которая быстро сориентировалась и начала помогать Сьюзен, пишет Daily Mail.

Видео © Facebook / Gelena Hinkley

Как признают специалисты, роды прошли максимально быстро и легко, поэтому девушке невероятно повезло. Акушерка подхватила младенца, который выскочил из шорт мамы, и передала его Сьюзен, а затем помогла дойти до роддома. Полицейские, которые в этот момент патрулировали улицу и прибежали на шум, были шокированы увиденным, но их никто не винит.

Фото © Facebook / Gelena Hinkley

По словам акушерки, малышка Джулия родилась здоровой и полевые условия никак её не коснулись. Этот необычный момент попал на камеру домофона больницы, а позже в "Фейсбуке" им поделилась акушерка Джелена Хинкли. Ролик очень быстро набрал 27 тыс. лайков и 15 тыс. комментариев.

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