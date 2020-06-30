Анфиса Чехова надела крошечное бикини для фото, после которых фанаты решили, что у неё появился мужчина

42-летняя ведущая уже вернулась с отдыха в Сочи, но это не значит, что красивых фото в её инстаграме стало меньше. Анфиса снова опубликовала серию жарких кадров, где позировала в синем вязаном бикини, показывая соблазнительную фигуру с самых удачных ракурсов. Рядом она поставила тарелку с яркой и сочной черешней, которая отлично подходила к атмосфере откровенной фотосессии.

Фото © Instagram / achekhova

Подписчики сразу же принялись обсуждать бросающиеся в глаза достоинства своей любимицы: тонкую талию, пышную грудь и приобретённый за время отдыха ровный загар. Однако самых любопытных волновало нечто совсем другое. Фанаты поинтересовались, не появился ли у ведущей тайный возлюбленный.

Фото © Instagram / achekhova

А кто знает, чем сейчас Анфиса занимается? Может, и неприлично такие вопросы задавать, но зависть не даёт мне покоя. Я её уже давно ни в телеке, ни в Интернете не вижу. А уровень жизни она поддерживает высокий. Может, мужчина? f_a_n_t_a_z_e_r_

Фото © Instagram / achekhova

Анфиса! Ну какая же вы красавица! sochi.____

Шикарная девушка lekhaalma