Инста-модель приводит в ярость каждым новым фото, ведь нормальный человек такое никогда не наденет

На 27-летнюю модель Лору Эми из Сиднея, Австралия, в "Инстаграме" подписано 855 тыс. человек, которые внимательно следят за её работой
Девушка рекламирует купальники и нижнее бельё, но проблема не в них, а в том, что модель совершенно не умеет их выбирать.
Эми отдаёт предпочтение откровенным комплектам, которые будто нарисованы или приклеены к телу модели. А обычные девушки вряд ли смогут подобное повторить.
Девушка совершенно забыла, что купальники нужны для плаванья, а те, что выбирает она, просто соскользнут и потеряются в воде.
Несмотря на такое поведение, подписчики уважают Эми, ведь девушка пять лет назад начала борьбу с анорексией и смогла победить.
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