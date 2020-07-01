Инста-модель приводит в ярость каждым новым фото, ведь нормальный человек такое никогда не наденет

На 27-летнюю модель Лору Эми из Сиднея, Австралия, в "Инстаграме" подписано 855 тыс. человек, которые внимательно следят за её работой

Фото © Instagram / _lauraammy

Девушка рекламирует купальники и нижнее бельё, но проблема не в них, а в том, что модель совершенно не умеет их выбирать.

Фото © Instagram / _lauraammy

Эми отдаёт предпочтение откровенным комплектам, которые будто нарисованы или приклеены к телу модели. А обычные девушки вряд ли смогут подобное повторить.

Фото © Instagram / _lauraammy

Девушка совершенно забыла, что купальники нужны для плаванья, а те, что выбирает она, просто соскользнут и потеряются в воде.

Фото © Instagram / _lauraammy

Несмотря на такое поведение, подписчики уважают Эми, ведь девушка пять лет назад начала борьбу с анорексией и смогла победить.