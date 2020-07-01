В Петербурге уточнили сроки открытия Эрмитажа для посетителей

Государственный Эрмитаж не планируют открывать для посетителей со следующей недели, как другие музеи Санкт-Петербурга. Об этом рассказал гендиректор учреждения Михаил Пиотровский.

— Эрмитаж будет открываться для посещений в середине июля, как и планировалось ранее. Всё будет проходить в рамках правил и норм, разработанных Роспотребнадзором, — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".