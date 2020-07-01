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В Петербурге уточнили сроки открытия Эрмитажа для посетителей

С 6 июля в Северной столице возобновят работу музеи, выставочные залы, плавательные бассейны и фитнес-центры.

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Фото © Facebook / Государственный Эрмитаж

Государственный Эрмитаж не планируют открывать для посетителей со следующей недели, как другие музеи Санкт-Петербурга. Об этом рассказал гендиректор учреждения Михаил Пиотровский.

Эрмитаж будет открываться для посещений в середине июля, как и планировалось ранее. Всё будет проходить в рамках правил и норм, разработанных Роспотребнадзором, — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ранее сообщалось, что с понедельника, 6 июля, в Северной столице возобновят работу государственные музеи и выставочные залы, плавательные бассейны и фитнес-центры, не находящиеся в торгово-развлекательных комплексах. Все эти учреждения по-прежнему должны обеспечивать соблюдение требований безопасности: маски и перчатки обязательны к использованию как работниками, так и посетителями.

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